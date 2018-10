Cappelner Spielplätze haben Potenzial

Das ist dann mal weg: Erhebliche Defizite hat Studentin Anna Teepker auf vier Spielplätzen festgestellt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Halbzeit beim Spielplatzkonzept in der Gemeinde Cappeln – zumindest nach dem Zeitstrahl von Anna Teepker, die im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit 22 öffentliche Spielplätze in der Gemeinde näher analysiert hat. Gute Ansätze hat sie dabei gefunden, aber es gibt noch Entwicklungspotenzial, wie am Montag während der Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend und Sport deutlich wurde. Als jüngste Gemeinde Niedersachsens habe sich Cappeln für ihre Arbeit geradezu angeboten, schwärmte die Studentin und erklärte gleichzeitig, wie wichtig diese Bereiche für die Entwicklung des Nachwuchses sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.