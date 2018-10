Die Zukunft der Lokalpolitik ist weiblich

Neun Jugendliche Praktikanten in Cappeln

Platz genommen im Ratssaal: Bei den künftigen Sitzungen werden die Jugendlichen ebenfalls mit von der Partie sein. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Zukunft der Lokalpolitik in der Gemeinde Cappeln scheint weiblich zu sein. Zumindest, wenn man die Teilnehmerliste des kommunalen Praktikums zugrunde legt, denn unter den neun Jugendlichen befindet sich nur ein männlicher Vertreter. Allesamt lernen sie in den kommenden Wochen bis Ende November die Abläufe der Ratsarbeit kennen, aber auch die Wege, die die Entscheidungen in der Verwaltung nehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.