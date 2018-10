Elsten: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Foto: Thomas Vorwerk

Elsten (erk). Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus wurde ein 40-jähriger Autofahrer aus Bad Zwischenahn eingeliefert, nachdem er gestern gegen 14 Uhr in Elsten verunglückt war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann in einem Waldweg wenden wollen und als er zurück auf die Elstener Straße fuhr, wurde er vom Wagen eines jungen Mannes aus dem Landkreis Cloppenburg erfasst, der aus Sevelten kommend in Richtung Elsten unterwegs war. Der 18-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt.