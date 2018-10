46-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Cappeln (her). Schwer verletzt wurde ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Höhe des Parkplatzes Cappeln-Hagelage. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Bremen gegen 1.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Höhe der Parkplatzeinfahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in des Sichtdreieck der Parkplatzes gefahren.



Dort bockte das Fahrzeug auf die Schutzplanke auf und stieß in rund zwei Meter Höhe in einen Lärmschutzwall. Anschließend wurde das Auto von dort wieder in Richtung Fahrbahn geschleudert und landete mit dem Unterboden voran auf der Seitenschutzplanke.



Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle.



Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall fuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Osnabrück durch an der Unfallstelle liegende Trümmerteile. Einer der Reifen wurde so beschädigt, dass auch er nicht weiterfahren konnte. Sein Fahrzeug musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf rund 20000 Euro geschätzt.