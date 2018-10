Rohbau des „Dörphuses“ steht

Alle packen an: Der Richtkranz, den Nachbarn zuvor gebunden hatten, wurde mit zahlreichen Helfern nach oben gehievt. Foto: Theo Hinrichs

Nutteln (th). Mehr als eineinhalb Jahre sind vergangenen, seitdem der Antrag auf Fördergeld beim Amt für regionale Landesentwicklung eingegangen ist. Jetzt fand das Richtfest für das neue Schützen- und Dorfgemeinschaftshaus in Nutteln statt. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um beim Setzen der Richtkrone dabei zu sein. Ludger Tabeling, Präsident des Nuttelner Schützenvereins, freute sich über den Besuch von Bürgermeister Marcus Brinkmann und Mitgliedern aus dem Cappelner Rat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.