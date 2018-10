Mit Bundessieger aus Magdeburg zurück

Stolze Besitzerin: Sandra Gasper (2. von links) bei der Siegerehrung in Magdeburg. Ihr Pony Donatella wurde dort Bundessieger-Stute der Sieben- bis Zwölfjährigen. Foto: Mareile Oellrich-Overesch

Von Thomas Vorwerk



Dingel/Magdeburg. Ein gutes Auge hatte Sandra Gasper vor zehn Jahren bewiesen, als sie das junge Fohlen Donatella (von Go for Gold aus einer Golden Dancer-Stute) kaufte. Die Züchterin, die seit zwei Jahren in Dingel in der Gemeinde Cappeln lebt, hat mit ihr jetzt in Magdeburg die Bundessieger-Stute der sieben- bis zwölfjährigen Reitponys gestellt. „In der Zucht ist das der größte Triumph, den man haben kann und auch für mich ist das der größte Erfolg“, erklärt die 34-Jährige gegenüber der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.