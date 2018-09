Protest gegen neuen Schlachthof

Wollen keinen Schlachthof: Bürgermeister Marcus Brinkmann (4. von rechts) nahm die Unterschriften der Anlieger aus den Händen von Andreas Pundsack entgegen. Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln/Dingel. Die Reaktivierung eines Geflügelschlachthofes in der Cappelner Bauerschaft Dingel hat die Anwohner in diesem Bereich auf den Plan gerufen. Sie wehren sich gegen das Ansinnen und haben am Mittwoch vor der Ratssitzung ihre Einwände sowie 72 Unterschriften, die allesamt in der nächsten Nachbarschaft gesammelt wurden, überreicht. „Die Anwohner sind der Meinung, dass dort kein Schlachthof hinpasst, auch wenn es dort früher einen gegeben hat“, meinte Dirk Beckermann, Sprecher der Gruppe.



Die Situation habe sich dort in den vergangenen Jahren verändert, die Belastungen hätten in Dingel zugenommen und die geplante Höchstspannungsleitung und auch die Südtangente seien weitere Faktoren, mit denen man zukünftig leben müsse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.