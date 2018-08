Polizei stoppt betrunkenen Geisterfahrer

Symbolfoto: dpa

Cappeln/Vechta (mab). Man darf wohl von Glück reden, dass niemand verletzt wurde: Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer hat sich selbst und andere Autofahrer am Samstagnachmittag in Gefahr gebracht - und das, weil der Mann erheblich betrunken am Steuer saß.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lenkte der Fahrer aus Weißrussland seinen Lastwagen vom Autobahnrastplatz Cappeln Hagelage-West in der verkehrten Fahrtrichtung auf die A1. Dabei bemerkte er wohl noch rechtzeitig, dass er als „Geisterfahrer“ unterwegs war. Er wendete mit einem gefährlichen Manöver auf dem Auffahrtstreifen des Rastplatzes und fuhr in Richtung Osnabrück weiter. Zu diesem Zeitpunkt gingen schon die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Weitere folgten: Denn der 37-Jährige fuhr in deutlichen Schlangenlinien über die Autobahn. Der Fahrer eines schwarzen Audis musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Unfall zu verhindern.



Kurz darauf verließ der 37-Jährige die A1 an der Abfahrt Vechta. Doch die Gefahr war noch nicht gebannt: Denn der Lkw-Fahrer ignorierte die rote Ampel an der Autobahnausfahrt. Dabei wäre es beinahe zum Unfall mit einem Traktor gekommen. Nachdem wiederum Zeugen dieses Vorfalls den Notruf wählten, konnte die Besatzung eines Streifenwagens, die gerade in Bakum unterwegs war, den Lkw stoppen. Schnell war klar, dass der 37-Jährige betrunken am Steuer saß. Der Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,98 Promille.



Der Lastwagen wurde gesichert abgestellt. Der 37-Jährige wurde auf die Wache gebracht. Dort wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen - vor allem nach den Fahrern des schwarzen Audis und des Traktors. Sie sollen sich bei der Polizei in Vechta unter 04441/9430 melden.