Tempo 30 bald auch auf Heidske Weg

Ausschuss empfiehlt Erweiterung der Zone

Momentan endet die 30er Zone am Heidske Weg: Sie könnte aber um diesen Bereich erweitert werden, was im zuständigen Fachauaschuss auf ungeteilte Zustimmung stieß. Foto: Thomas Vorwerk.

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Viele Ideen wurden im Planungs-, Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss gesammelt, um den Verkehr im Bereich Heidske Weg/Magdeburger Straße sicherer zu machen. Zu viel des Guten, wie der Landkreis und die Verkehrskommission meinen – eine zusätzliche Beschilderung sei nicht nötig. Auch wenn der Rat entschieden hat, anordnende Behörde ist der Landkreis Cloppenburg. Besser, so meinen die Experten, sei eine 30er Zone für den gesamten Bereich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

