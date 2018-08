Nach 73 Jahren Elternhaus in Polen gefunden

Cappelner decken Familiengeschichte auf

Sichtlich gerührt: Sylvia Willenborg überreicht ihrem Vater, Dieter Hinz, ein Foto seines Elternhauses. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Cappeln. Eigentlich wollten Peter und Sylvia Willenborg nur Urlaub machen, als sie vor einigen Wochen nach Polen aufbrachen. Dass sie mit einem großen Gepäck an Familiengeschichte zurück nach Cappeln kommen würden, damit hatte das Ehepaar nicht gerechnet. „Wir waren etwa 60 Kilometer von Danzig entfernt, als ich dem Onkel meiner Frau per WhatsApp unseren Standort zukommen ließ“, berichtet Peter Willenborg. Es habe nicht lange gedauert, bis er eine Antwort erhielt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.