Showprogramm ist gleichwertig neben Sport

Bunt: Die „Hitparade“, die am Samstag zum zweiten Mal im Rahmen des Sportwochenendes stattfindet, verspricht unterhaltsame Auftritte und phantasievolle Kostüme, wie hier 2017. Foto: Anja Suding-Turi

Cappeln (mt). Schlagerfreunde kommen am Wochenende in Cappeln voll auf ihre Kosten: Wolfgang Petry, die Gebrüder Blattschuss, Matthias Reim und Vater Abraham – das sind nur einige Künstler, die bei der zweiten „Cappelner Hitparade“ im Rahmen des Cappelner Sportwochenendes erwartet werden. Natürlich nicht die Originale, sondern Cappelner, die die alten Hits der ZDF-Hitparade singen. „Einige Cappelner haben durchaus Potenzial für eine Profikarriere auf der Showbühne“, meint Daniel Willenborg, der die Veranstaltung mitorganisiert.



Auch wenn Show und Party mit den Jahren immer mehr in den Vordergrund geraten sind, liegt das Hauptaugenmerk der Veranstalter des Cappelner Sportwochendes auf den sportlichen Ereignissen. So beginnt die dreitägige Veranstaltung am Freitag um 19.30 Uhr mit einem Freundschaftsspiel der Herrenmannschaft gegen den SV Thüle.