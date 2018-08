Aus einem Container wird ein Zuhause

Containerdorf: Noch sieht alles eher provisorisch aus, aber die Kinder, die hier betreut werden, sollen keinen Unterschied zum St.-Marien-Kindergarten merken. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Sevelten. Spannende Zeiten stehen rund 40 Sevelter Kindern bevor. Der Weg in ihren zukünftigen Betreuungsort führt die Kindergartenkinder nämlich zuerst in ein Containerdorf. Dort werden sie so lange spielen, bis der Neubau der neuen Kindertagesstätte fertig ist (wir berichteten). Beziehen werden die Jungen und Mädchen ihr Übergangs-Domizil pünktlich am 7. August, sagt Leiterin Elke Vahle. „Und wir wollen, dass sie es so gut wie möglich haben.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.