Buchenrinde platzt in großen Stücken ab

Deutliche Schäden: Entlang der Kreisstraße zwischen Cappeln und Elsten sind mehrere Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Wißmühlen. Keinen guten Eindruck machen gegenwärtig einiger der Buchen, die entlang der Kreisstraße in Wißmühlen stehen. Im vergangenen Jahr wurden die Bäume im Zuge der Straßensanierung noch mit einem weißen Anstrich versehen, um sie zu schützen. Da sie wegen der Bäume auf der anderen Seite bis dato im Schatten standen, haben sie von sich aus keinen Sonnenschutz entwickelt und mussten entsprechen „eingecremt“ werden, weil südlich der Straße die Bepflanzung entfernt wurde. Seit ein paar Wochen allerdings sind erhebliche Abplatzungen der Rinde zu erkennen und auch der Landkreis hat bereits eine Bestandsaufnahme gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.