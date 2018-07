Foto: Meyer

Sevelten (gy). Gleich mehrfach musste die Feuerwehr am Wochenende in der Gemeinde Cappeln ausrücken. Zweimal brannte es sogar auf ein und derselben Ackerfläche am Sevelter Langenkamp, zuletzt am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr.



Die Anwohner gehen inzwischen von Brandstiftung aus. Das Feuer war schnell gelöscht. Mit einer Wärmebildkamera suchte die Wehr anschließend ein angrenzendes Maisfeld nach einem möglichen Täter ab, allerdings ohne Erfolg.