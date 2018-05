Landfrauen brauchen keine Hektar mehr

Gefeiert: Der Vorstand des Landfrauenvereins Cappeln-Schwichteler erhielt in Meppen eine Ehrung. Foto: Lisa Vosteen

Von Georg Meyer



Cappeln. Beim Treffen der Landfrauen aus Weser-Ems standen die Cappelnerinnen im Mittelpunkt. Denn viele der rund 150 Ortsvereine leiden unter Nachwuchsmangel. Fragt man Angelika Hoffmann nach dem Geheimnis ihres Erfolges, dann kann sie sich ein schelmisches Lächeln nicht verkneifen. „Es war der Alkohol“, sagt die Vorsitzende des Landfrauenvereins Cappeln-Schwichteler, um noch im gleichen Atemzug zurückzurudern. „Nein, so einfach ist es natürlich nicht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.