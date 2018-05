Eilers bittet Jugendliche an die Wahlurne

Stand Rede und Antwort: Christoph Eilers besuchte die Schüler der Oberschule Cappeln. Foto: sl

Cappeln (sl). Der Schulbesuch fand auch vor dem Hintergrund der Europawahl im nächsten Jahr statt, an der Jugendliche ab 16 Jahren teilnehmen dürfen. Ein wenig Werbung kann da nicht schaden. Politikunterricht aus erster Hand haben die Neuntklässler der Oberschule Cappeln bekommen. Landtagsabgeordneter Christoph Eilers (CDU), der im Rahmen des EU-Projekttages „Europa kommt in die Schule" am Donnerstag die Oberschule besuchte, gab den Schülern einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Politikers.