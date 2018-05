Die Fahne hochgehalten für Europa

Verdient gemacht: Der Landtagsabegordnete Christoph Eilers (links) lobte ebenso das Engagement der Cappelner Oberschüler wie Bildungsreferent Marco Wingert. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Cappeln. Sie gingen von Tür zu Tür und putzten Klinken: Ihr Einsatz hat sich gelohnt. 1965 Euro klingelten am Ende in der Kasse, mit denen die Arbeit des Volksbundes unterstützt werden soll. Das hat sich gelohnt: Von Tür zu Tür gingen im vergangenen Herbst 30 Schüler der Oberschule Cappeln und baten um Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am Ende hatten sie die stolze Summe von 1965 Euro beisammen. Bereits seit mehreren Jahrzehnten sammelt die Cappelner Schule auf diese Weise Geld zur Unterstützung der Kriegsgräberfürsorge. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.