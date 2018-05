Segelflieger muss in Sevelten notlanden

Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Sevelten. Glimpflich ging am Samstagnachmittag eine Notlandung in Sevelten aus: Ein in Quakenbrück gestarteter Segelflieger musste auf dem Weg nach Sulingen auf dem Acker am Nachtigallenweg notlanden. „Die Thermik hat einfach nicht gereicht“, sagte Pilot Marc Schröder-Wilken. Das strahlend-schöne, ruhige Frühsommerwetter ist nicht gemacht für das Segelfliegen. Außer ein paar Kratzern am Rumpf des Flugzeugs ist nichts passiert, die von einem Nachbarngerufenen Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr und die Krankenwagen konnten wieder fahren.





Mit seinem Verein LSG Waterkant-Zetel nimmt der Pilot zur Zeit an einem Wettbewer bin Quakenbrück teil, der noch bis zum nächsten Wochenende dauert. „Das war heute der erste Wertungsflug“, erklärte der 37-Jährige, „ein Kollege von mir ist aber auch nicht am Ziel angekommen und musste vorher landen.“ Das bestätigte Schröder-Wilkens Frau, die ihn und sein Flugzeug abholte. Sie ist früher auch geflogen, überlässt das Hobby aber jetzt ihrem Mann. Nach der schweißtreibenden Bergung des Flugzeugs vom Acker zum Transportanhänger war für alle klar: „Jetzt ist erst mal ein kühles Bierchen fällig“, so Schröder-Wilken.