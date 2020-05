Kindern in schwieriger Zeit Halt bieten

Kontakt halten: „Wuppi“ begrüßt die Eltern, die sich in den Boxen bedienen können. Kita-Chefin Helga Hespe füllt sie mit neuen Aufgaben auf. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille

Bösel. Vor der Tür des St.-Raphael-Kindergartens in Bösel begrüßt „Wuppi“ die Besucher. Die gemalte Plüschfigur aus der Sprachförderung an der Litfasssäule weist auf die Boxen hin, die die Erzieherinnen dort aufgestellt haben und in denen die Eltern Überraschungen für ihre Kinder finden. Für jede Gruppe eine. An jedem Mittwoch werden sie neu gefüllt.

Trotz der Corona-Pandemie versuchen die Erzieherinnen mit allerlei Ideen, mit ihren Kita-Kindern mit viel Kreativität in Kontakt zu bleiben. Sie möchten nicht total von den Kindern und ihren Familien entfremdet sein, wenn sie sich wiedersehen, denn viele Wochen Pause bedeuten für sie in der Kita wieder erneute Eingewöhnungen.