Zwangsarbeiter quälen Läuse und Heimweh

In Kriegsgefangenschaft: Diese Franzosen sollen in der Ziegelei Meierkord in Bösel-Westerloh gearbeitet haben. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille

Bösel. Der französische Journalist und Soldat Pierre Masson wurde im Mai 1940 im „Kessel von Lille“, im Norden Frankreichs, von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen und verschleppt. Kurz danach betrat er am Bahnhof Böseler Boden. Fünf Jahre lang, bis zum Kriegsende 1945, war der 20-Jährige danach Bestandteil des „Kommandos 463“ in der Bauerschaft Glaßdorf. Er war als Kriegsgefangener nun auch Zwangsarbeiter

Der Franzose teilte sein Schicksal mit 90 Landsleuten, die in drei Lagern im Gemeindegebiet untergebracht waren. Eines befand sich im Hause Gerhard Hempen in der Thüler Straße (neben dem jetzigen Saalbetrieb Hempen-Hagen), ein weiteres bestand in der ehemaligen Zementfabrik von Rosemeyer & Rohjans (später Brüterei Thole). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.