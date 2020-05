„Kleiner Preis, wenn wir alle gesund bleiben“

Bösel/ Kreis Cloppenburg (cl). Zu den gleich drei ausfallenden Feierlichkeiten für die Feuerwehr Bösel äußert sich Gemeindebrandmeister Nording im MT-Interview:



Richtfest, 100 Jahre Feuerwehr und der Kreisfeuerwehrtag fallen der Coronakrise zum Opfer. Kein festliches Jahr für die Feuerwehr Bösel.

Nein, ganz sicher nicht. Das ist hart und wir sind sehr traurig, aber es ist folgerichtig nicht zu ändern und ein kleiner Preis, wenn wir dafür alle gesund bleiben. Ich denke, so muss man es letztlich sehen.



Wie weit waren die Vorbereitungen für den Kreisfeuerwehrtag und die 100-Jahr-Feier bereits fortgeschritten?

In der Schublade waren sie komplett fertig und standen nun vor der Umsetzung. Seit einem Jahr planen wir für die Veranstaltung, die eine Woche vor den Euro-Musiktagen hätte stattfinden sollen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und es ist uns sehr schwer gefallen, die Ordner wieder zu schließen. Dennoch ist die Entscheidung bei den Kameraden und auch darüber hinaus auf Verständnis und Akzeptanz gestoßen.

