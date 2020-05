In sieben Wochen keine Abenteuer erlebt

Distanz: Die Schüler der 4c erfuhren von Klassenlehrerin Judith Hermes, wie sie sich außerhalb der Klassen zu verhalten haben.Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Bösel. Montagmorgen 7.45 Uhr: Kein Trubel, kein Gedränge. Stattdessen erreichen ein paar Schüler zu Fuß die Böseler St.-Martin Schule, andere parken ihr Fahrrad in einem der vielen freien Stellplätze. Alle tragen eine selbst genähte Maske und werden am Eingang von Judith Hermes und ihren Kolleginnen Wiebke Schade und Waltraud Henken freundlich in Empfang genommen. „Guten Morgen, schön, dass Ihr da seid“, begrüßen die Pädagoginnen 35 von 70 Viertklässlern, die nun im wöchentlichen Wechsel zumindest ein bisschen wieder Schulalltag erleben.

In der Aula geht es direkt zum Händedesinfizieren und dann, immer den Pfeilen nach, in die Klassenräume. Dort können Schüler und Lehrer ihre Mundbedeckung abnehmen.