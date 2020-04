Böseler„Dustmeer“ wirkt als Epizentrum

Renaturierung im Vehnemoor schreitet voran / Naturschutzgebiet umfasst 1676 Hektar in zwei Gemeinden

Renaturierung: Im Vehnemoor finden vom Aussterben bedrohte Arten einen idealen Lebensraum. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. „Wiederentdeckt“ wurde das „Dustmeer“ von Manfred Jauernig, der vor fünf Jahren verstorbene Böseler. Gemeint ist dabei nicht das gleichnamige Naturschutzgebiet, es ist der haargenaue Standort des riesigen Moorauges, das landschaftsbestimmend einst im ehemals 21000 Hektar großen Vehnemoor lag. In der Nähe liegt ein 23,8 Hektar großes Stück, der einzige Rest im Vehnemoor, der nicht abgebaut wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.