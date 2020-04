Gegen Abend schlägt Stunde der Dohlen

Gefährdet: Der Bestand der Dohlen geht überall stark zurück, doch in Bösel fühlen sich die Flugkünstler offensichtlich wohl und finden gute Voraussetzungen vor. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Gegen Abend ist die Stunde der Dohlen gekommen. Dann sieht man in der Dämmerung ihr einzigartiges Spiel mit dem Wind, in großen Schwärmen zu Hunderten in geschlossenen Formationen schießen sie laut kreischend wie Projektile über die Dächer, lassen sich treiben im Wind, um ihm dann souverän ein Schnippchen zu schlagen, lassen sich plötzlich fallen und nutzen danach wieder den Aufwind für ihre Flugshow.



Die Dohle war bereits einmal „Vogel des Jahres" und gilt als stark im Bestand gefährdet, denn in Deutschland gibt es immer weniger von ihnen. Nicht so in Bösel, hier fühlt sie sich offenbar wohl, denn hier gibt es sie noch in Massen. Jetzt, wenn auch schon mal Frühlingsstürme über das Dorf fegen und an den Bäumen rütteln, ist ihre beste Zeit gekommen.