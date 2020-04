In der Krise reicht es nur für „Muckefuck“

0 Jahre ist her: Böseler Mädchen stellen sich vor der alten Schule auf und machen Werbung für „Muckefuck“. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille

Bösel. Es war mutmaßlich im Jahr 1930: 36 Schulmädchen in Bösel stellen sich vor dem alten Schulgebäude zwischen Pfarrkirche und heutigem Rathaus auf. In Reih’ und Glied beobachten sie, was der „Kornfranck-Onkel“ macht. Der drückt den Kindern eine Werbetafel in die Hand. Dann knipst er ein Foto und verschwindet wieder. Tage später verteilt der Mann die Bilder im ganzen Dorf. Mit etwas Glück gab’s für die Schulkinder auch ein Probepäckchen Muckefuck.

Die Aufmerksamkeit ist groß, und wie nebenbei verbreitete sich der Werbespruch „Kornfranck, gesund wie das tägliche Brot" oder „Mit Kornfranck lebt sich's gut". Ende der 20er Jahre funktionierte sie so, die Werbung. Vor jetzt 90 Jahren auch in Bösel. Währungsreform und ausländische Kredite bewirkten einen beträchtlichen Wirtschaftsaufschwung. Produktion, Konsum und Volkseinkommen nahmen zwischen 1924 und 1930 stetig zu.