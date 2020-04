Großbrand gibt Anstoß für die Gründung

Feuerwehr Bösel blickt auf 100 Jahre zurück

Gut aufgestellt: 1961 erhielt die Freiwillige Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug.Fotos; Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Während in der Weimarer Republik 1920 der „Kapp-Putsch“ niedergeschlagen wurde, dachte man in Bösel an Konstruktiveres und gründete eine Feuerwehr. Und damals dürfte man nicht geahnt haben, dass 100 Jahre später die Jubiläumsfeier wegen einer Virus-Pandemie gefährdet ist. Die soll im Sommer sein, wenn das „Spritzenhaus“ in neuem Glanz nach dem Neu- und Umbau erstrahlt. „Spritzenhäuser“, so hießen früher die Gebäude, die die Spritzen beherbergten, die einzigen Geräte, die die Wehren zunächst hatten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.