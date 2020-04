Alte Fußböden fliegen aus den Fenstern

Fachfirma stattet Böseler Klassenräume mit neuen Belägen aus

Aus dem Fenster in den Container: Die alten Böden der Böseler Grundschule werden entsorgt.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Der alte Belag fliegt im hohen Bogen aus den Fenstern, der neue lagert bereits im Foyer: Mit Linoleumböden stattet eine Fachfirma zurzeit neun Klassen- und Fachräume sowie zwei Flure in der Böseler St.-Martin-Schule aus. Wie Bauamtsleiter Christoph Burtz mitteilte, war die Maßnahme eigentlich erst für die Sommerferien vorgesehen, wurde aber nun vorgezogen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 30000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.