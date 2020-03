Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Die Freiwillige Feuerwehr Bösel wurde am Sonntagmittag zu einem kleinen Brand auf dem Hof einer Putenmastanlage mit Wohnhaus gerufen. Hier war ein Haufen Unrat in Brand geraten. Die Ursache ist nicht bekannt. Nach den „Feuerwehr-Corona-Regeln“ rückte die Wehr nur mit zwei Fahrzeugen und 12 Leuten aus, von denen letztlich nur ein TLF in Einsatz kam. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Einsatz war nach 45 Minuten wieder beendet.