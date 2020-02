Jungen Piloten von hinten erschossen

Zum Gedenken: Eine Stele erinnert an den jungen ermordeten Piloten. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Bösel hatte sich bereits im März 1945 angedeutet: Auf der Kreuzung bei der Pfarrkirche errichteten zurückweichende Soldaten, vermutlich der Panzer­grenadier-Division „Großdeutschland“, Panzersperren, die Böseler flüchteten ins Moor. Harry Alfred Horsey, ein 22-jähriger englischer Pilot-Officier , wurde beschossen und musste in Bösel-Westerloh (in der Nähe von Bünnemeyer) notlanden. Horsey blieb unverletzt und wurde festgenommen. Danach wurde er erschossen. Die MT widmet sich in der Serie "Die Stunde Null" dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Landkreis Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.