Aloys Gelhaus (Foto: Heiner Stix)

Von Heiner Stix



Bösel. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher hat im MT-Interview am 19. Februar ein Familienzeitkonto als neues Element für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorgeschlagen. Aloys Gelhaus aus Bösel, der für die CDU zehn Jahre lang im Kreistag saß, auf Kreis­ebene Mitglied im CDU-Arbeitskreis Familienpolitik ist und sich seit 25 Jahren mit Familienpolitik beschäftigt, kann mit der Idee wenig anfangen: „Für mich ist das nicht zu Ende gedacht.“ Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.