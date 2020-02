„Aschenkreuz to go“ im Vorbeigehen abholen

Stellen neues Angebot vor: Pastoralreferentin Ursula Klüsener, Ingrid Willenborg, Pfarrer Stefan Jasper-Bruns, Bernharda Röttgers und Sandra Schlarmann (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Von Staub zu Staub: Wenn der Priester den Gläubigen am Aschermittwoch das Aschenkreuz spendet, geht das zurück auf das Alte Testament. Das Spenden des Aschenkreuzes „ist vor allem in unseren ländlichen Regionen noch von großer Bedeutung“, betonte Bösels Pfarrer Stefan Jasper-Bruns. Jetzt möchte die Kirchengemeinde St. Cäcilia ihr Angebot erweitern und lädt zum „Aschenkreuz to go“ ein. „Keine neue Idee, aber wir greifen sie gerne auf“, sagte Jasper-Bruns und spricht für das Pastoralteam und den Liturgieausschuss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.