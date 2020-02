Land sagt Gelder für Kreisel an Kirche zu

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (Dritter von rechts) besichtigte gemeinsam mit Bösels Bauamtsleiter Christoph Burtz, CDU-Fraktionschef Ludger Beeken, MdL Karl-Heinz Bley, Bürgermeister Hermann Block, Klaus Haberland (Leiter Straßenbauamt Lingen) und dem Böseler CDU-Parteivorsitzenden Markus Lamping (von links) die künftige Baustelle. Dabei wird die Anbindung der Tankstelle die größte planerische Herausforderung sein. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. „Den Geldkoffer habe ich noch im Auto gelassen", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, als er Bösels Bürgermeister Hermann die Block die Hand schüttelt. „Wir nehmen auch Bescheide", entgegnet der Verwaltungschef schmunzelnd, begrüßte den Gast aus Hannover in der Musikgemeinde und durfte sich über wohlklingende Nachrichten freuen: Der geplante Kreisverkehr an der Kirche wird mit Landesmitteln von insgesamt rund 300000 Euro bezuschusst. „Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet", zeigte sich Block vor allem vom Umfang der Förderung überrascht.