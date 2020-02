Abbrucharbeiten sorgen für Aufruhr

Wird zurzeit abgerissen: Das ehemalige Einfamilienhaus mit Nebengebäude am Sandker Weg in Bösel aus den 60er Jahren. Hier sollen künftig Neubauten entstehen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Die Mail wurde an zahlreiche Adressaten verschickt. Der Absender anonym, der Vorwurf schwerwiegend: Bei Abrissarbeiten am Sandker Weg in Bösel soll illegal und gesundheitsgefährdend mit Asbest hantiert worden sein. Der Böseler Bauunternehmer Werner Kaiser hatte in Eigeninitiative mit den Arbeiten begonnen. Die Asbestplatten seien „vorschriftsmäßig heruntergenommen“ worden, hätten auf Paletten gelagert und „sind dann korrekt von mir in Big Bags auf der Deponie entsorgt worden“, widerspricht der Unternehmer.



Wie Polizei-Pressesprecher Hendrik Ebmeyer dagegen mitteilte, liegt aktuell ein Anfangsverdacht wegen unsachgemäßen Umgangs mit Abfällen (hier Asbest) und wegen Verstoßes gegen das Chemikaliengesetz vor.