Mann gegen Raubfisch: Ein harter Kampf

Schwerste Fänge: Der zweite Vorsitzende Alwin Witte (links) und Jugendwart Bernhard Rühländer (rechts) zeichneten Uwe Niemeyer, Frank Bahlmann und Stefan Hericks (von links) sowie Zoe Lübbe und Jasson Tebben (vorne) aus. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Es war ein harter Kampf – Mann gegen Raubfisch. Als Viktor Richter vom Fischereiverein Friesoythe im September den 45 Kilogramm schweren und zwei Meter langen Wels aus der Thülsfelder Talsperre zog, hatte er dem Verband für den Bezirk der Friesoyther Wasseracht einen großen Gefallen getan. Denn während der Delegiertenversammlung im Saal Bley hatte Hauptgewässerwart Knut Tholen den „Wels­alarm“ ausgerufen und den Besatz, besonders in der Talsperre, als „großes Problem“ bezeichnet. Durch die Überpopulation des größten europäischen Süßwasserfisches gibt es nun für die Angler eine „Entnahmepflicht von allen Wels-Fängen, ohne Mindestmaß und ohne Schonzeit“. Die Welse vermehren sich extrem und gelten als „Vielfraß mit Flossen“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.