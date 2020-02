VA soll über Bauvorhaben entscheiden

Volles Haus: Großes Interesse fand die Sitzung des Böseler Gemeinderates im Saal Hempen-Hagen. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Bösel. Die Gemeinde Bösel möchte in Zukunft in den alten und gewachsenen Siedlungsgebieten keine Großbauten, die teilweise bis zu acht Wohneinheiten beinhalten, mehr zulassen. Erreicht werden soll das durch ein Dichtekonzept beziehungsweise ein Konzept zur Nachverdichtung, das in den nächsten drei Monaten erarbeitet werden soll. Bis zur finalen Überarbeitung der Bebauungspläne sollen zukünftige Bauvorhaben ab drei Wohneinheiten nicht mehr von der Verwaltung durchgewunken, sondern dem Verwaltungsausschuss im Einzelfall zur Entscheidung vorgelegt werden.