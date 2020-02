SV Bösel ehrt drei Mitglieder

Gerd Stratmann erhält Ehrennadel

Ehrung: Heiko Thoben (rechts) ehrte Hubert Bünger, Thomas Menke sowie den SV-Vorsitzenden Gerd Stratmann (von links). Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Überraschung während der Generalversammlung des SV Bösel im Saal Hempen-Hagen: Für den Landessportbund Niedersachsen überreichte Bösels stellvertretender Bürgermeister und Ehrenvorsitzender des SV, Heiko Thoben, gleich drei Ehrungen an verdiente Sportfunktionäre. Gerd Stratmann erhielt unter großem Applaus der Mitglieder die silberne Ehrennadel. Freude auch bei Thomas Menke und Hubert Bünger, sie bekamen beide die bronzene Ehrennadel des Landessportbundes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.