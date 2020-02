Böseler „Problem“-Bau ist offenbar vom Tisch

Baugesellschaft nimmt Abstand von Theodor-Storm-Straße

Volles Haus: Auf großes Interesse stieß die Informationsveranstaltung zum Thema Nachverdichtung durch Großbauten. Foto: M. Passmann

Von Claudia Wimberg



Bösel. Zumindest „das Problem“ an der Theodor-Storm-Straße in Bösel scheint gelöst. Ein Großbau mit zwei Geschossen und einer dritten Etage als Staffelgeschoss wird es offenbar nicht geben. Nach MT-Informationen hat die betreffende Baugesellschaft, die das Objekt mit mehreren Wohneinheiten auf dem Siedlungsgrundstück errichten wollte, von ihrem Vorhaben Abstand genommen. Der Bau, für den die Voraussetzungen bereits geschaffen waren, stand unter anderem in den jüngsten politischen Sitzungen als auch in der Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative im Fokus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

