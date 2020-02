Nachfolger zieht vor Höffmann den Hut

Langjähriger Chef des Heimatvereins Bösel zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Ehrenvorsitzender: Bezirksvorsitzender Stefan Lücking (links) und der Vorsitzende des Hauptvereins, Hans Olliges (rechts), gratulieren Gerd Höffmann zur Wahl. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Einstimmig haben die Mitglieder des Böseler Heimatvereins Gerd Höffmann während der Generalversammlung im Heimathaus zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Der Vorschlag dafür kam vom „Bezirk Osterloh", den Höffmann 1978 gegründet hatte und dessen Vorsitzender er war. Von 2007 bis 2019 amtierte Bösels Ehrenbürgermeister auch als Vorsitzender des Hauptvereins. Sein Nachfolger in diesem Amt, Hans Olliges, schilderte in seiner Laudatio dessen vielfältigen Verdienste für den Verein.