Unter Böseler Bürgern brodelt es mächtig

Bösel. In der Gemeinde Bösel brodelt es mächtig unter den Anwohnern in alten und gewachsenen Siedlungsgebieten. Dort schießen immer mehr dreistöckige Mietshäuser in die Höhe und verschandeln das Ortsbild. Das wollen die Anwohner jetzt nicht mehr so hinnehmen (MT berichtete). Die erst kürzlich gegründete „Initiative Bürgerbegehren Bösel“ hatte daher am Mittwochabend im Böseler Heimathaus zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um das Thema Nachverdichtung durch Großbauten zu diskutieren – und es wurde rappelvoll.



Sowohl die Böseler Ratsherren als auch Bürgermeister Hermann Block bekamen die volle Breitseite der Kritik ab. Verwaltung und Politik hätten in der Vergangenheit nichts unternommen, um diese Entwicklung zu stoppen, hieß es in der Versammlung.