Pläne lassen „im Moment Maximales zu“

Thema Großbauten in Bösel: Selten verfolgten so viele Bürger eine Böseler Ratssitzung. Archivfoto: Martin Pille

Von Claudia Wimberg



Bösel. Großbauten bleiben in Bösel das beherrschende Thema. Hausbesitzer in alten und gewachsenen Siedlungsgebieten äußern massive Kritik an zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Staffelgeschoss (quasi als dritte Etage), die zwischen den Einfamilienhäusern zum Teil schon wuchtig hochgezogen wurden und es nach wie vor können. Möglich durch alte Bebauungspläne, die „im Moment noch Maximales zulassen“, betonte Bürgermeister Hermann Block. Der Verwaltungschef und die Politik stehen in der Kritik, dieser Entwicklung nicht eher entgegengetreten zu sein.



