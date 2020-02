Summend und sonor: Selige Kosaken

Strenge Disziplin, vor allem in der Abstimmung untereinander: Die Maxim Kowalew Don Kosaken zu Gast in Bösel. Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Von „Abendglocken" bis „Kalinka": Die „Maxim Kowalew Don Kosaken" ließen am Samstagnachmittag in der St. Cäcilia-Pfarrkirche in Bösel das musikalische Erbe der Kosaken auf technisch brillantem Niveau wieder aufleben. Schöne russische Melodien erklangen zur Freude der knapp einhundert Zuhörer und legten ein Zeugnis ab vom Geist der viel besungenen russischen Seele, der man eine Furcht vor dem Glücklichsein nachsagt, die der Freiheit der Seele entgegensteht. Schwarz gekleidet mit Schulterriemen und hohen Stiefeln strahlten die Sänger sowohl ernste Disziplin als auch Lebensfreude aus und gaben zudem optisch eine eindrucksvolle Erscheinung ab.