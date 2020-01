Großbauten sorgen in Bösel für Unmut

Ungewohnte Kulisse: Selten verfolgen so viele Bürger die Böseler Ratssitzungen. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Wenn sich Frau W. zum Frühstück ein Ei in die Pfanne schlägt, sehen die Nachbarn zu, wie daneben der Speck brutzelt. Neben ihrem Einfamilienhaus in einer Siedlung aus den 70er Jahren ist nämlich ein mehrstöckiges Gebäude gebaut worden. Und das ist nicht das Einzige, das die nachbarschaftlichen Interessen offenbar nachhaltig erschüttert. Immer mehr „Baulücken“ in alten Baugebieten werden in Bösel gekauft und mehrgeschossige Häuser darauf errichtet. Auch betagte Einfamilienhäuser werden gerne erworben, abgebrochen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt. Viele Hausbesitzer fühlen sich betrogen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.