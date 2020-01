Vierte Jobbörse „eine gute Gelegenheit“

Rund 1000 Schüler aus Bösel und Friesoythe informieren sich in der BiB-Arena über berufliche Perspektiven

„Ready to work“: Für weitere Informationen hinterließen interessierte Schüler ihre Adressen.

Von Claudia Wimberg



Bösel. Elektromechanische Schaltsensoren waren professionell aufgebaut, zusätzlich informierte das Böseler Unternehmen auch per Bildschirm über sein Leistungsspektrum. Unter die Schüler, die mit den Mitarbeitern ins Gespräch kamen, mischten sich auch die Vorstandsmitglieder der Handels- und Gewerbevereine Bösel und Friesoythe. Die Vorsitzenden Dietmar Frye (HGV Bösel) sowie Marion Arnkens und Silvia Stuke (HGV Friesoythe) zeigten sich ebenso wie Matthias Schöning (HGV Bösel) als Organisator der vierten Ausbildungsbörse mit Resonanz und Gestaltung mehr als zufrieden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

