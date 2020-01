Dorfmitte setzt auf altbewährte Kräfte

Bewährt und bestätigt: Der Vorstand des Bezirkes „Dorfmitte“ mit Petra Oltmann (Vorsitzende), Hermann Lamarre (Kassenwart) und Birgit Ziemba (2. Vorsitzende) (von links). Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Der Heimatvereins-Bezirk „Dorfmitte“ setzt auf bewährte Kräfte. Während der Generalversammlung bestätigten die Mitglieder im Heimathaus den kompletten Vorstand einstimmig in seinen Ämtern: Petra Oltmann bleibt damit Vorsitzende, die von Birgit Ziemba vertreten wird, Kassenwart ist nach wie vor Hermann Lamarre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.