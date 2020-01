Für Aue-Brücke wird mehr Geld fällig

Einige Projekt zu schultern: Die Gemeinde Bösel möchte alle eigenen Brücken sanieren. Die Auebrücke an der Korsorsstraße wurde im vergangenen Jahr beendet. Verdeckte Schäden führten hier zu einer Kostensteigerung. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Gemeinde Bösel will im kommenden Jahr erheblich in den Wege- und Straßenbau investieren und allein 50000 Euro in die Sanierung der gemeindeeigenen Brücken stecken. Eine von ihnen, die der Aue an der Korsorsstraße, ist bereits wieder hergerichtet worden. Hier wird mehr Geld als erwartet fällig, 40000 Euro wurden deshalb zusätzlich in den Haushalt eingestellt. Der Grund: Beim Aufbruch des Fahrbahnbelages wurde eine tiefgehende Schädigung des statisch erforderlichen Konstruktionsbetons festgestellt. Da die Brücke während ihrer Nutzung wenig Tausalzbelastung hatte, waren diese Schäden vorher nicht sichtbar, weil sie noch nicht nach unten durchgeschlagen waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.