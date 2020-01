Kleines Gebiet erfordert großen Aufwand

Kleines Gebiet, großer Aufwand: Für die Erweiterung des Baugebietes mussten über 20 Träger öffentlicher Belange eingeschaltet werden. Der Fachausschuss empfahl den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Birkenmoor“ in Petersdorf. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Selbst für eine kleine Erweiterung des Baugebietes „Birkenmoor“ in Petersdorf musste die Gemeinde Bösel über 20 „Träger öffentlicher Belange“ einschalten. Denn nicht nur der Flächennutzungsplan, sondern auch der Bebauungsplan musste dafür geändert werden. Die Wasserbehörde äußert in ihrer Stellungnahme „erhebliche Bedenken“, was das Niederschlagswasser betrifft und will dem Bebauungsplan in der vorliegenden Form nicht zustimmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.