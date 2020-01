Kreisverkehr erfordert Kraftanstrengung

Planung: Für den Kreisverkehr wird das alte Postgebäude (links) abgebrochen, ein Stück des alten Friedhofs (vorne links) muss erworben werden. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Für die Verwaltung die Arbeit erst einmal richtig los, nachdem der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan auf den Weg gebacht hat, der einen Kreisverkehr auf der Kreuzung bei der Kirche ermöglichen soll.



Die Verwaltung ist sich mit den politischen Gremien einig, dass die viel befahrene Landstraße „ein erhebliches Hindernis für die Gemeindeentwicklung" ist, weil sie ein „zusammenhängendes Erleben des Ortes erschwert", denn sie trennt das Dorf in einen südlichen und nördlichen Teil.