Dicke Brocken lassen sich nicht vermeiden

Gut gewirtschaftet: Dennoch lassen sich einige dicke Brocken zulasten der Gemeindekasse nicht vermeiden. Jens Wolf/dpa

Von Martin Pille



Bösel. Bevor der Fachausschuss die Haushaltsmittel für die drei Böseler Schulen empfahl, hielten Sprecher der Fraktionen Lob für sie bereit. „Unsere Schulen gehen sparsam mit ihren Mitteln um und begründen alles nachvollziehbar“, sagte auch Bürgermeister Hermann Block. Es gab von ihm aber auch Eigenlob: „Wir haben unsere Hausaufgaben auch dann gemacht, als es uns finanziell nicht so gut ging. Das zahlt sich heute aus.“

In den meisten Fällen wurden die Ansätze des Vorjahres übernommen und nur geringfügig geändert. Aber einige „dicke Brocken“ zulasten der Gemeindekasse ließen sich nicht vermeiden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.