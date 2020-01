Planungen sind auf dem Weg: Der Kindergarten St. Franziskus Petersdorf wird erweitert. Der Haupteingang (Foto) wird nach Norden verlegt. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Erweiterung des St.-Franziskus-Kindergartens in Petersdorf nimmt konkrete Formen an. Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Familie machte mit einem einstimmigen Beschluss den Weg frei für den Anbau für eine Krippengruppe mit 15 Plätzen. Der Wermuts­tropfen: Der Anbau wird deutlich teurer als kalkuliert. Der Grund: Die Landesschulbehörde hatte unmissverständlich gefordert, dass ein separater Bewegungsraum von 65 Quadratmetern zwingend erforderlich sei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.