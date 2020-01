Hund entspannt Streithähne und tröstet

So macht der Biounterricht tierisch Spaß: Fünftklässler der Böseler Oberschule lernen Körperaufbau, Pflege und Fütterung der kleinen Flooke kennen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Sie trösten und schlichten. Sie sind freundlich, vorurteilsfrei, wecken Vertrauen und tragen nichts nach. An der Böseler Oberschule gehören Hedwig und Flooke zum Kollegium und verstärken das Beratungsteam auf vier Pfoten. Zwar keine Staatsbediensteten, leisten sie dennoch einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft und sind deshalb von der Steuer befreit. Auf den Hund gekommen ist die OBS durch einen Schüler, der an ADHS leidet. Die Idee der Sozialarbeiterin, mit tiergestützter Pädagogik in unruhigen Momenten für Entspannung zu sorgen, kam an und funktionierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.